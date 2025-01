Disney Beli Saham Fox, Deadpool dan X-Men Gabung Keluarga Marvel?

TEMPO.CO, Jakarta - The Walt Disney Company (Disney) melakukan langkah besar menjelang akhir 2017. Melalui situs resminya pada Kamis, 14 Desember 2017, Disney mengumumkan mereka segera membeli saham perusahaan Twenty-First Century Fox (Fox).



Disney membeli saham Fox sebesar US$ 52,4 miliar atau sekitar Rp 705 triliun. Pembelian saham ini membuat Disney berhak menaungi studio film dan televisi, stasiun televisi kabel, dan bisnis televisi internasional yang berada di bawah Fox.



"Kami sangat bersemangat karena telah memiliki kesempatan luar biasa meningkatkan portofolio kami tentang seri yang sudah dicintai masyarakat dan konten tertentu secara signifikan. Ini juga akan membuat penawaran kami terhadap konsumen semakin berkembang," tutur Robert A. Iger, pimpinan dan CEO The Walt Disney Company.



Di samping terhadap studio dan stasiun televisi, Disney memiliki hak terhadap sejumlah karakter ikonik yang muncul dalam produksi Fox. Beberapa di antaranya The Simpsons, Avatar, X-Men, dan Fantastic Four.



Masuknya X-Men dan Fantastic Four dalam Disney terbilang mencuri perhatian. Ini berarti ada kemungkinan superhero tersebut muncul dalam produksi Marvel Studios yang dinaungi Disney dan berkumpul dengan The Avengers.



"Kesepakatan ini memberikan Disney kesempatan untuk menyatukan X-Men, Fantastic Four, dan Deadpool dengan keluarga Marvel di bawah satu tempat serta menciptakan dunia yang lebih kaya dan kompleks tentang karakter dan cerita yang saling berhubungan serta dicintai penonton," berikut pernyataan resmi di situs Disney.



Belum ada informasi kapan Disney dan Fox siap mengesahkan kesepakatan mereka. Selain itu, mereka belum mengumumkan film atau serial televisi apa yang menjadi proyek kerja sama pertamanya.



TABLOIDBINTANG.COM