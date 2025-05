Ditunjuk Dwiki Dharmawan, Once Jadi Pengurus AMI Awards

TEMPO.CO, Jakarta - Nama penyanyi Once Mekel masuk dalam daftar pengurus Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards periode 2016-2020.



Once ditunjuk langsung oleh Dwiki Dharmawan selaku Ketua Umum AMI Awards yang baru. Mantan vokalis band Dewa 19 itu merasa terhormat dengan ajakan Dwiki.



Once sadar dengan tugas berat yang diembannya. Salah satunya untuk menyukseskan penyelenggaraan AMI Awards 2016 yang rencananya dihelat September mendatang.



"Mas Dwiki menghubungi saya tiga hari lalu. Kalau ditanya konsepnya seperti apa, terus terang saya belum sempat memikirkan. Tapi, sebagai musisi saya bisa memberikan masukan dan sedikit banyak tentang industri musik," ujar Once, di Hard Rock Cafe, Pasific Place, Jakarta Selatan, Rabu 22 Juni 2016.



Di Indonesia ada cukup banyak ajang penghargaan untuk insan musik. Once berharap AMI Awards tetap punya tempat tersendiri di hati masyarakat.



"Keinginan saya, orang bisa percaya AMI Awards sebagai ajang yang bisa dibanggakan dan orang yang diberi penghargaan memang pantas menerimanya," pungkas Once.

TABLOID BINTANG.COM