TEMPO.CO, Washington - Donald Trump terpilih sebagai Person of The Year atau Sosok Tahun Ini versi majalah Time. Predikat tersebut diberikan kepada figur yang berpengaruh besar di dunia sepanjang 2016.



Seperti dilansir The Washington Post, Rabu, 7 Desember 2016, Nancy Gibss, redaktur pelaksana majalah Time, mengungkapkan bahwa pemilihan Donald Trump tergolong mudah. Presiden terpilih Amerika Serikat ini telah memberikan dampak, entah itu baik maupun buruk, kepada publik pada 2016.



"Kapan kita melihat seorang individu yang sangat menentang ekspektasi, melanggar peraturan, menyalahi norma, mengalahkan tidak hanya satu, tapi dua partai politik dalam perjalanan memenangkan pemilu yang ia masuki dengan kemungkinan 100 banding 1 kepada dia? Saya pikir kita tidak pernah melihat satu orang, beroperasi dengan cara tidak biasa, memiliki dampak pada kejadian-kejadian tahun ini seperti dia," ujar Nancy Gibbs.



Donald Trump berhasil mengalahkan nominasi lain, seperti Hillary Clinton, Recep Tayyip Erdogan, Nigel Farage, Beyoncé, Narendra Modi, dan Mich. Prestasi ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi Donald Trump. "Ini adalah kehormatan besar. Ini sangat berarti bagi saya apalagi saya tumbuh besar membaca majalah Time," kata Donald Trump dalam program Today Show di NBC.



Predikat Sosok Tahun Ini membuat Donald Trump menyusul figur-figur terkenal lain, seperti Adolf Hitler, Mahatma Gandhi, Mark Zuckerberg, dan terakhir, Angela Merkel. Mereka semua pernah mendapat predikat sama seperti Donald Trump.



TABLOIDBINTANG.COM