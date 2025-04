EXO Jelaskan Arti Kata Ko Ko Bop

TEMPO.CO, Jakarta - EXO merilis lagu terbaru mereka yang berjudul Ko Ko Bop pada Selasa, 18 Juli 2017. Lagu andalan dari album The War ini mencuri perhatian publik karena judulnya yang unik.



Banyak orang bertanya-tanya apa arti "Ko Ko Bop". Pasalnya, kata ini tidak ada dalam bahasa Korea maupun Inggris.



Menanggapi kebingungan publik, Chanyeol EXO buka suara. Rapper EXO ini sempat menjelaskan arti judul lagu tersebut dalam program V Live spesial bersama Lee Dong Wook, Kamis, 13 Juli 2017.



Menurut Chanyeol, judul Ko Ko Bop merupakan gabungan dari dua kata. "Koko adalah kata yang menyenangkan dan bop merujuk kepada tarian. Jadi kami menggabungkannya dengan makna, tarian menyenangkan. Pencipta lagu kemudian mencetuskan judul tersebut," tutur Chanyeol.



Gambaran Ko Ko Bop yang menyenangkan dirasa cocok dengan suasana musim panas. Apalagi lagu ini turut memadukan musik reggae dan EDM. "Saya pikir suasana lagu ini secara keseluruhan cukup ceria," lanjut Chanyeol yang juga menulis lirik lagu Ko Ko Bop bersama Baekhyun dan Chen.



Lewat Ko Ko Bop dan The War, EXO kembali menunjukkan eksistensinya di dunia musik. EXO mencetak rekor penjualan pre-order album The War hingga lebih dari 800.000 kopi.



TABLOID BINTANG