Fan Meeting Kim Soo Hyun di Taiwan Tetap Digelar, 50 Polisi Disiagakan

Dilansir dari Koreaboo, kepastian Kim Soo Hyun tetap menggelar fan meeting itu lantaran konsekuensi pembayaran denda sebesar 1,32 miliar won atau sekitar Rp 14,8 miliar jika dibatalkan. Jumlah itu akan menambah denda yang harus dibayar Kim Soo Hyun akibat banyak produk berhenti menjadikannya brand ambassador karena hubungan masa lalunya. Diketahui, Kim Soo Hyun tak hanya diduga berhubungan dengan Kim Sae Ron saat masih di bawah umur, namun juga sikap manipulatifnya yang diduga mendorong bintang The Man from Nowhere itu mengakhiri hidupnya pada 16 Februari 2025.