Cha Eun Woo Ikut Seleksi Masuk Band Militer

CHA Eun Woo anggota grup Astro yang juga aktor telah mendaftarkan diri untuk bergabung dengan band militer Angkatan Darat sebagai bagian dari pelaksanaan wajib militer. Kabar ini dikonfirmasi oleh agensinya Fantagio pada Jumat, 9 Mei 2025.

Dikutip dari Soompi, Fantagio menjelaskan bahwa Cha Eun Woo sudah mengikuti wawancara yang menjadi bagian dari proses seleksi anggota band militer. Namun, hasil seleksi tersebut diumumkan akhir Mei. "Hasilnya akan diumumkan pada 29 Mei, jadi sulit untuk memberikan perincian lebih lanjut, karena kami belum tahu apakah ia diterima," kata agensi.

Menurut Administrasi Tenaga Kerja Militer Korea Selatan, pendaftaran calon anggota band militer Angkatan Darat dilakukan selama Maret hingga April. Wawancara peserta digelar pada 9 Mei. Jika dinyatakan lolos seleksi, Cha Eun Woo dijadwalkan menjalani wajib militer pada Juli 2025. Tentang Cha Eun Woo

Cha Eun Woo yang lahir dengan nama asli Lee Dong Min pada 30 Maret 1997. Dikutip dari AsianWiki, karier aktingnya dimulai lewat peran kecil di film My Brilliant Life. Pada 2015, ia tampil dalam web drama To Be Continued bersama para anggota Astro lainnya yang kemudian debut pada Februari 2016 lewat mini album Spring Up.Pada tahun yang sama, Eun Woo juga muncul di sejumlah variety show spesial Chuseok, salah satunya Replies That Make Us Flutter.

Dikutip dari Kpop Herald, pada 2016 hingga 2018, Eun Woo menjadi pembawa acara Show! Music Core. Ia juga mulai mendapat perhatian sebagai aktor setelah membintangi web drama My Romantic Some Recipe. Setelah itu, ia tampil dalam beberapa drama seperti Hit the Top (2017), Sweet Revenge (2017), dan Top Management (2018).

Namanya melejit saat memerankan tokoh utama dalam drama Gangnam Beauty (2018), yang menjadi titik balik popularitasnya. Ia masuk dalam daftar Men of the Year versi GQ Korea.

Pada 2019, Eun Woo bermain dalam drama sejarah Rookie Historian Goo Hae Ryung bersama Shin Se Kyung. Perannya sebagai bangsawan yang menjadi novelis roman membawanya meraih penghargaan Excellent Actor dan Best Couple di ajang MBC Drama Awards.

Pada 2020, ia kembali mencuri perhatian lewat drama True Beauty dan memenangkan Rookie Award di SBS Entertainment Awards. Di bidang musik, ia merilis lagu balada berjudul Don't Cry, My Love untuk soundtrack Under The Oak Tree.

Pada 2022, ia merilis lagu Focus on Me dan bermain dalam film Decibel. Di akhir tahun, Fantagio mengumumkan bahwa Eun Woo memperbarui kontraknya bersama Astro. Belakangan, ia membintangi drama bergenre misteri dan thriller berjudul Wonderful World.