Goda Penggemar, Kylie Jenner: My Little Babies

Baru-baru ini, Kylie menulis di situs pribadinya mengenai hari Thanksgiving. Dia menyebut bayi kecilnya sehingga para penggemar mengira Kylie sedang memberikan kode untuk kondisinya kini.



"My little babies! They may drive me crazy sometimes, but Normie, Bambi, Harlie and Rosie ... I love you!!!"



Seorang sumber yang dekat dengan wanita 21 tahun itu mengatakan kalau Kylie ingin privasinya lebih terjaga.



"Kylie lebih suka tinggal di rumah, dia merasa baik, tapi tubuhnya berubah. Dia tidak ingin difoto. Saat ini, dia ingin lebih banyak privasi. Dia memiliki keluarga dan teman-teman yang datang ke rumahnya bergantian. Dia sangat menyukai bayi itu, dia sangat senang dengan bayinya, dia berbicara tentang bayi tanpa henti, dia sudah belanja seperti orang gila. "



Menurut sumber tersebut, sejak lama Kylie ingin menjadi seorang ibu muda dan sangat "bahagia" bahwa dia hamil.



"Kylie baik-baik saja dan bahagia, Kylie Jenner selalu ingin menjadi seorang ibu muda. Dia mungkin masih muda, tapi dia sangat ibu dan memiliki banyak latihan dengan ponakannya waktu bayi! " katanya.



FF | ALIA