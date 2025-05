Happy Salma Buka Pameran Perhiasan dengan Pertunjukkan Drama

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah sukses menyelenggarakan 3 pameran koleksi perhiasannya, tahun ini Happy Salma dan Dewi Sri Luce Rusna kembali memamerkan koleksi terbarunya yang terinspirasi dari novel karya Pramoedya Ananta Toer yang berjudul Bumi Manusia. Pameran yang bertajuk Perempuan Dalam Bumi Manusia ini dibuka dengan unik pada Rabu, 14, Oktober 2015 di Galeri Indonesia Kaya, Grand Indonesia, Jakarta.



Untuk memperkenalkan koleksi terbarunya, Happy Salma dan Sri Luce mempersembahkan pertunjukkan seni yang diisi oleh bintang papan atas Indonesia dan disemarakkan oleh penampilan Dewi Gita dan Dira Sugandi yang menyanyikan beberapa lagu.



Pameran dibuka dengan penampilan Dira Sugandi yang menyanyikan lagu bertajuk Surabaya oh Surabaya yang sebelumnya dinyanyikan oleh Soendari Soekotjo. Dewi Gita yang saat itu dibalut gaun putih menyanyikan lagu berbahasa daerah lalu disambung dengan lagu berbahasa Belanda.



Pertunjukkan drama dikemas dengan monolog. Satu per satu pemain menampilkan kelihaiannya berakting memerankan tokoh-tokoh dalam Bumi Manusia yang disutradarai oleh Wawan Sofwan. Lukaman Sardi berperan sebagao Minke, Rima Melati berperan sebagai Juffouw Magna Pieters, Inka Fitria sebagai Annelies, serya Dinda Kanya Dewi dengan aktingnya yang memukai yang berperan sebagai Nyai Ontosoroh.



Nirina Zubir, salah satu tamu undangan yang diberi kesempatan menyaksikan pembukaan pameran mengaku sangat bangga akan kreatifitas yang dimiliki Happy Salma.



"Kalau ini dibilang strategi marketing Happy untuk memasarkannya, so she did it very well, dia berhasil melakukan itu," ungkap Nirina, Rabu, 14 Oktober 2015, di Galeri Indonesia Kaya.



Pameran koleksi perhiasan Perempuan Dala Bumi Manusia bisa dinikmati di Galeri Indonesia Kaya Rabu, 14 Oktober sampai dengan Minggu, 18 Oktober 2015 mulai pukul 10.00 sampai dengan 21.00 WIB.



DINI TEJA