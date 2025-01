Hugh Jackman-Sutton Foster Tampil Mesra di Depan Publik Usai Dirumorkan Berpacaran

TEMPO.CO , Jakarta - Hugh Jackman dan Sutton Foster akhirnya memgkonfirmasi hubungan asmara mereka setelah berbulan-bulan menjadi perbincangan publik. Keduanya, yang pernah berbagi panggung di musikal Broadway The Music Man pada 2022, tertangkap kamera bergandengan tangan dan saling menatap saat pergi makan malam di Santa Monica, California, pada 6 Januari 2025.

Sementara itu, Foster mengajukan gugatan cerai dari suaminya, Ted Griffin, pada Oktober 2024. Keduanya menikah selama satu dekade dan memiliki seorang anak perempuan, Emily, yang mereka adopsi pada 2017. Foster sebelumnya juga pernah menikah dengan sesama bintang Broadway, Christian Borle, dari 2006 hingga 2009.

Pertemuan Hugh Jackman dan Sutton Foster di Panggung Broadway

Chemistry antara Jackman dan Foster memang pertama kali mencuri perhatian publik saat tampil bersama di panggung musikal Broadway, The Music Man. Kedekatan itu rupanya berlanjut di luar panggung. Kemudian seorang sumber yang diwawancarai Us Weekly pada November 2024 membeberkan bahwa hubungan antara Jackman dan Foster dimulai saat mereka bekerja bersama di The Music Man. Ia menyebut hubungan ini sebagai awal yang bahagia bagi keduanya.