Hwang In Youp Buat Penggemar Jatuh Cinta di Fan Meeting Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor asal Korea Selatan, Hwang In Youp menyapa penggemarnya di Indonesia, HIYILY, dalam gelaran 2024-25 HWANG IN YOUP FANMEETING TOUR [IN LOVE] In Jakarta. Acara temu penggemar itu berlangsung pada Sabtu, 15 Februari 2025 di The Kasablanka Hall, Jakarta.

Pemeran Kim San Ha dalam serial drama Family by Choice itu muncul setelah video perkenalan diputar dan lampu ruangan meredup. Mengenakan sweater rajut merah bergaris biru, Hwang In Youp berdiri di tengah panggung dengan musik yang mulai mengalun. Dia kemudian membawakan lagu “You Were Beautiful” yang dipopulerkan oleh DAY6.

Sorak sorai penonton memenuhi ruangan The Kasablanka Hall. Lambat laun, penggemar pun ikut bernyanyi bersama aktor kelahiran 19 Januari 1991 tersebut. Hwang In Youp Ungkap Rasa Senang Kembali ke Indonesia

Setelah penampilan itu, Hwang In Youp menyapa dan memperkenalkan diri kepada penonton yang hadir. “Halo sayang, aku In Youp. Senang bertemu kalian,” ucap aktor yang melejit setelah bermain dalam drama True Beauty. Sapaan hangat Hwang In Youp itu sukses menuai sorak sorai bahagia penggemar.

Dia pun mengungkapkan rasa senangnya dapat kembali ke Indonesia dan bertemu penggemar. Tahun lalu, In Youp berkunjung ke Tanah Air untuk menghadiri pembukaan toko dari salah satu merek sepatu ternama. Hwang In Youp Ajak Penggemar Mengenal Dirinya Lebih Dekat

Aktor Korea Selatan Hwang In Youp dalam acara "2024-25 HWANG IN YOUP FANMEETING TOUR [IN LOVE] In Jakarta" di The Kasablanka Hall, Sabtu, 15 Februari 2025. TEMPO/Raden Putri

Bertajuk “IN LOVE” acara ini didesain untuk membuat penggemar semakin jatuh cinta kepada Hwang In Youp. Aktor berusia 34 tahun itu pun mengajak penonton untuk lebih dekat dengan dirinya, salah satunya dengan cara memperlihatkan barang-barang yang selalu dia bawa ketika bekerja.

Sebagai seorang aktor, Hwang In Youp mengaku selalu memilih parfum yang sesuai dengan adegan yang dijalani. Terlebih saat syuting drama Family by Choice, dia mempunyai banyak adegan melow dengan lawan mainnya.

In Youp juga selalu membawa cairan antiseptik khusus tangan agar saat bersentuhan dengan lawan mainnya, tangannya tetap bersih. Selain itu, dia juga selalu membawa obat kumur, namun tidak menjelaskan lebih lanjut tentang penggunaannya.

“Ada obat untuk kumur, udah ngertikan buat apa?” tanya In Youp. Para penonton pun sontak tertawa mendengar hal ini, seakan mengerti arah pembicaraan sang aktor. Kata-kata Manis Hwang In Youp Buat Penggemar Meleleh

Pria yang mengawali kariernya sebagai model itu mengungkapkan bahwa dia melihat langit Jakarta yang indah di pagi hari. Meski begitu, menurutnya HIYILY lebih cantik dari langit cerah Jakarta yang menyambutnya. “Tapi kalian lebih cantik,” ucap In Youp. Teriakan penonton seketika memenuhi ruangan.

Hwang In Youp juga meminta agar penggemar hanya “melihat” ke arahnya, apabila pasangan mereka tidak bisa melakukan hal romantis. “Kenapa cowok-cowok tuh enggak suka hal-hal (romantis) kaya gini? Putus aja kalau gitu. Liat aku aja,” ucapnya setelah mengetahui jika pasangan sejumlah penggemarnya tidak suka melakukan hal romantis. Penonton tentu setuju akan hal itu.