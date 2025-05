Ikuti Jejak Zayn Malik, Harry Styles Bersolo Karier

TEMPO.CO, London - Personel One Direction, Harry Styles, sepertinya siap menyusul rekannya, Zayn Malik, untuk bersolo karier. Seperti dilansir oleh Billboard, Kamis, 23 Juni 2016, Harry Styles dikabarkan telah menandatangani kontrak dengan label Columbia Records. Ini adalah label yang dulu menaungi One Direction.



Sebuah sumber mengatakan belum ada informasi jelas mengenai kesepakatan mereka dan belum ada jadwal solo album. Tapi Harry Styles sendiri sudah mendaftarkan hak cipta empat lagu baru yang ia nyanyikan serta tulis kepada American Society of Composers, Authors, and Publishers (ASCAP) tahun lalu.



Jika kabar album solo benar, Harry Styles akan menjadi personel kedua One Direction yang bersolo karier setelah Zayn Malik.



Zayn Malik tengah menikmati kesuksesan album perdananya, Mind of Mine, yang rilis 25 Maret 2016 atau tepat setahun sejak ia keluar dari One Direction.



TABLOID BINTANG.COM