Jual Jaket, Super Junior Muncul di Kanal Belanja Rumah Tangga

Memakai jaket panjang, mereka juga membawakan lagu lain dari album tersebut, One More Chance, sambil berpose dramatis. "Ini sangat kacau sehingga sulit dipercaya jika itu nyata atau tidak. Kami menjadi grup idola pertama yang hadir di jaringan belanja di rumah tangga, " ujar Leeteuk. (Soompi/Ist)



Mereka menjual 9 ribu jaket panjang yang mereka iklankan dalam 30 menit pertama. Jaket tersebut benar-benar terjual habis untuk segala ukuran dalam waktu satu jam.



Super Junior memenuhi janji mereka untuk tampil di saluran belanja rumah tangga. Eunhyuk sebelumnya mengatakan bahwa jika album mereka "PLAY" terjual 200.000 eksemplar, mereka akan menjual jaket mereka (sebagai penghormatan pada lagu mereka, Black Suit) di televisi.



Orang-orang tertawa saat para personil Super Junior bersikap pura-pura bodoh. Sambil mengenakan jaketnya, mereka saling berpelukan dan berpura-pura mabuk. Leeteuk memulai pertunjukan, sementara Shindong menanggapi pertanyaan pelanggan. Shindong juga berjanji, "Jika semua jaket terjual habis, kita akan memfilmkan video musik 'One More Chance' yang memakai jaket."



ACESHOWBIZ | ALIA