Justin Bieber Takut Kehilangan Selena Gomez Pasca Operasi Ginjal

TEMPO.CO-Justin Bieber dan Selena Gomez dikabarkan kembali menjalin hubungan. Seorang sumber menyebutkan jika Justin Bieber yang berinisiatif mengajak Selena Gomez balikan.



Keputusan Justin Bieber kembali berpacaran dengan Selena Gomez didasari oleh alasan penting. Justin Bieber disebut takut kehilangan Selena Gomez setelah penyanyi cantik ini melakukan transplantasi ginjal musim panas lalu.



“Justin Bieber tidak menyadari seberapa besar arti Selena Gomez dalam kehidupannya hingga ia sadar Selena bisa meninggal dunia,” kata sumber dekat Justin Bieber dan Selena Gomez pada Jumat, 3 November 2017.



Justin Bieber memutuskan untuk mendapatkan kembali hati Selena Gomez. Bahkan Justin Bieber mengejar Selena Gomez saat masih berpacaran dengan The Weeknd. Saat itu, hubungan Selena Gomez dan The Weeknd sudah renggang.



Tidak mudah mengajak Selena Gomez balikan. Selena Gomez sempat ragu sehingga Justin Bieber harus terus berusaha meyakinkannya. “Selena harus dimenangkan hatinya,” timpal sumber lain.



Justin Bieber dan Selena Gomez dikabarkan berpacaran setelah foto-foto berduanya beredar di publik. Mereka terlihat menghabiskan waktu bersama. Justin Bieber dan Selena Gomez sempat tertangkap kamera makan di restoran, bersepeda hingga berada dalam pertandingan olahraga.



Seiring dengan peredaran foto-foto tersebut, kabar putus Selena Gomez dan The Weeknd terkuak. Namun, sumber menyebutkan jika mereka sudah lama putus karena alasan kesibukan. Justin Bieber bukanlah orang ketiga di antara hubungan Selena Gomez dan The Weeknd.



TABLOIDBINTANG.COM