Jisoo Blackpink Rilis Lagu Earthquake, Apa Maknanya?

TEMPO.CO, Jakarta - Jisoo, salah satu member BLACKPINK, resmi melakukan comeback solonya dengan merilis lagu Earthquake yang menjadi bagian dari mini album terbarunya, Amortage. Lagu ini hadir dengan video musik dinamis yang disutradarai oleh Christian Breslauer. Perilisan ini menandai kembalinya Jisoo ke panggung musik solo setelah sukses dengan debutnya pada tahun 2023.

Makna di Balik Earthquake

Melansir laman Hercampus, Earthquake menggambarkan perasaan mendalam ketika seseorang jatuh cinta, menggunakan metafora gempa bumi untuk menyampaikan intensitas emosi tersebut. Dengan beat pop yang energik, lagu ini menangkap kegelisahan dan ketertarikan yang tiba-tiba muncul saat menemukan seseorang yang spesial.

Liriknya sendiri mencerminkan ketidakmampuan menolak perasaan yang tumbuh semakin kuat. Salah satu baitnya berbunyi,

"It hits me like an earthquake (Uh-huh) / My heart races faster (Uh-huh) / My whole body is trembling, can’t stand (Uh-huh) / I can’t deny you (Uh-huh) / I think I’m going-."

Dalam lirik ini, Jisoo menggambarkan bagaimana perasaannya berkembang begitu cepat hingga ia merasa tak mampu mengendalikannya. Lagu ini seolah menjadi ungkapan emosi bagi siapa pun yang merasakan jatuh cinta secara mendalam dan tiba-tiba.

Mini Album Amortage



Amortage menjadi karya solo paling komprehensif dari Jisoo Blackpink sejauh ini. Album musik ini berisi empat lagu, dengan dua lagu berbahasa Inggris dan dua lagu lainnya menggabungkan bahasa Inggris dan Korea. Judul Amortage sendiri merupakan gabungan dari kata "amor" dalam bahasa Spanyol yang berarti cinta dan "montage", yang merepresentasikan perjalanan penuh warna dalam kehidupan percintaan.

Jisoo pertama kali menggoda penggemarnya dengan teaser Amortage yang menampilkan grafik ECG berbentuk detak jantung. Album ini juga menjadi langkah penting dalam perjalanan solonya setelah debut solo perdananya pada 2023 dengan album Me, yang sukses dengan dua single utama, Flower dan All Eyes on Me.

Selain itu, konsep album ini mengajak pendengarnya untuk merasakan berbagai fase cinta, dari perasaan pertama jatuh cinta, kebahagiaan dalam hubungan, hingga keraguan dan ketidakpastian yang mungkin muncul seiring waktu.

Para penggemar pun tak bisa menyembunyikan antusiasme mereka di media sosial, merayakan kembalinya Jisoo sebagai solois dengan berbagai ungkapan dukungan dan kekaguman.

Banyak BLINKs yang membanjiri platform seperti Twitter dan Instagram dengan pujian terhadap konsep album, produksi musik, hingga visual dalam video musik Earthquake. Hashtag #JISOO_EARTHQUAKE bahkan sempat menjadi trending di berbagai negara hanya beberapa jam setelah lagu tersebut dirilis. Di samping itu, Earthquake juga berhasil mendominasi berbagai tangga lagu global,

Selain merilis album, Jisoo juga mengumumkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak global dengan Warner Records untuk karier solonya. Ini merupakan langkah besar bagi Jisoo untuk mengembangkan sayapnya di industri musik internasional.

“Saya merasa baru saja memulai, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada BLINKs atas cinta dan dukungan mereka. Ini baru awal dan saya sangat antusias memulai momen besar ini bersama Warner Records,” kata Jisoo dalam siaran pers resminya, dilansir dari Rollingstone.

Warner Records sendiri dikenal sebagai label rekaman besar yang menaungi berbagai artis papan atas dunia. Dengan kerja sama ini, Jisoo diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pendengar global dan memperluas pengaruhnya dalam industri musik internasional.

