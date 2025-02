Kampanye Pariwisata Selandia Baru Tuai Kritik

TEMPO.CO , Jakarta - Kampanye pariwisata terbaru Selandia Baru dengan slogan "Everyone must go" atau "Semua orang harus pergi" yang menyasar pelancong Australia telah dikritik. Banyak yang menilai bahwa kampanye itu tidak peka karena dilakukan di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja dan banyak warga meninggalkan negara itu. Selain itu, iklan ini juga dinilai mengobral diri atau murahan.

Kampanye yang diluncurkan akhir pekan lalu itu kini ditayangkan di media sosial dan radio Australia selama sebulan. Dilansir dari Mirror.co.uk, iklan tersebut memperlihatkan foto-foto turis yang sedang liburan di Selandia Baru, dengan tulisan "Sale now on. Everyone must go! Even you. Don't miss out" ("Obral sedang berlangsung. Semua orang harus datang! Termasuk Anda. Jangan sampai ketinggalan").