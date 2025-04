TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar diterpa kabar tak sedap. Baru-baru ini beredar kabar Wisnu telah menikah lagi atau berpoligami.

Isu itu pun ramai dibicarakan netizen di media sosial. Bahkan akun Instagram Shireen Sungkar dipenuhi pertanyaan mengenai kebenaran berita Wisnu berpoligami.



Mark Sungkar, ayah kandung Shireen Sungkar, membantah kabar tersebut. Ia yakin rumah tangga putrinya baik-baik saja dan jauh dari isu poligami. "Soal isu poligami saya kira enggak benar," ujar Mark saat dihubungi wartawan lewat telepon, Selasa, 12 September 2017.



Namun, jika menantunya berniat poligami, Mark Sungkar tak akan mempermasalahkan. "Kalau benar (poligami), ya alhamdulillah. Kan memang diperbolehkan agama," katanya.



Sebelumnya, lewat akun Instagram miliknya, Shireen Sungkar membantah suaminya menikah lagi. "He he he kalau suami benaran poligami saya enggak bakal peluk yang ada saya peluk tembok, yang di YouTube hoax semua itu enggak tau pada ngarang," kata Shireen, Senin, 11 September 2017.



TABLOID BINTANG