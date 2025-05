Katy Perry Terusik oleh Kemesraan Orlando Bloom-Selena?

TEMPO.CO, Los Angeles - Katy Perry saat ini tengah menjalin hubungan spesial dengan aktor Orlando Bloom. Keduanya bahkan tak segan memamerkan kemesraan mereka di depan publik.



Dilansir Daily Mail, Jumat, 13 Mei 2016, Katy Perry dan Orlando bahkan tampak kompak saat meramaikan Coachella Festival.



Namun bukan hanya dengan Katy Perry. Orlando juga berani tampil mesra dengan Selena Gomez.



Terbukti, pada Sabtu, 7 Mei lalu, Orlando terlihat bermesraan dengan Selena di Las Vegas. Setelah kabar itu berembus, Katy sepertinya terusik. Ia mulai menuliskan kegelisahannya di akun Twitter-nya.



"Is That All There Is?" tulis Katy. Ia juga menautkan video musik dari Peggy Lee.



Lagu Is That All There Is bercerita tentang perasaan seorang setelah ditinggal pergi kekasihnya.



"Kita dulu saling jatuh cinta, lalu suatu hari kau pergi dan aku mengira diriku mati, tapi tidak," begitu bunyi dalam lirik lagu tersebut.



Apakah Katy menautkan musik tersebut untuk mantan suami Miranda Kerr itu?



DAILYMAIL | RINA ATMASARI