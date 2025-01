Kebakaran Los Angeles, Jennie Garth Mengungsi di Rumah Peter Facinelli, Mantan Suaminya

Pilihan Editor: Duka 10 Artis Hollywood Jadi Korban Kebakaran Los Angeles: Paris Hilton, Jamie Lee Curtis hingga Mark Hamill



Jennie Garth mengungkapkan di podcast 'I Choose Me' bahwa keluarganya membuat keputusan untuk menelepon Peter dan tinggal di wismanya. "Saya memutuskan untuk tetap tinggal di sini (rumahnya) dan bermalam karena kami punya anjing yang sakit. Dia berusia 14 tahun. Kami tidak ingin memindahkannya," kata suami Jennie Garth, Dave Abrams, dikutip People. "Jadi, Anda (Jennie) dan anak-anak perempuan, Anda semua menyetir sendiri-sendiri, dan Anda pergi ke rumah Peter."

Kumpul sebagai Keluarga



Selama Jennie Garth menginap di kediaman Peter, Abrams menyetel alarm setiap dua jam untuk memeriksa keadaan mereka saat ia tinggal di rumah. Sekitar pukul 6:30 pagi keesokan harinya, ia mendapat pesan dari seorang teman dan bersiap untuk evakuasi dari rumah itu. Abrams akhirnya menyusul istrinya mengungsi ke rumah Peter.



"Saya sudah tenang. Kami semua makan malam bersama keluarga, yang sangat menyenangkan," katanya. "Maksud saya, kami semua belum pernah melakukan itu sebelumnya. Kami memesan makanan Cina. Itu menyenangkan. Dan kemudian untuk sesaat, kami tidak memikirkannya (kebakaran)."



Melansir dari The Hollywood Reporter, Jennie Garth dan Dave Abrams pun mengkonfirmasi bahwa rumah mereka selamat dari kebakaran di Eaton Canyon. “Rumah kami aman tetapi masih banyak yang harus dibersihkan dan siap untuk aktif membantu tetangga dan teman kami serta sesama Angelinos. Dave luar biasa mengangkut semua tas dan kotak kami, memuat dan membongkar. Simpan saja semua orang di sini yang menderita dalam hati dan doamu," ungkapnya.



Dalam video yang dibagikan, Jennie Garth juga berterima kasih kepada semua petugas pemadam kebakaran dan reporter berita serta semua orang yang menjadi sukarelawan.



Hubungan Jennie Garth dan Peter Facinelli





Jennie Garth dan Peter Facinelli menikah selama 12 tahun sebelum berpisah pada 2013. Mereka dikaruniai tiga anak perempuan, yaitu Fiona, Lola dan Luca. Jennie Garth telah menikah dengan Dave Abrams sejak 2015.



Pada podcast 'I Choose Me' tahun lalu, Peter mengatakan bahwa perpisahannya dengan Jennie memungkinkan dia untuk berhubungan dengan identitasnya sendiri pada saat itu, karena dia baru berusia 23 tahun ketika mereka menyambut anak pertama.



"Saya bahkan tidak tahu bagaimana Anda bisa mencintai saya karena saya tidak mengenal diri saya sendiri," ujar Peter kepada Jennie. "Saya tidak tahu siapa diri saya dan karena itu saya harus mencari tahu. Saya merasa tidak memiliki ruang untuk melakukan itu dalam pernikahan ini," ia melanjutkan.



Jika menengok ke belakang, Peter mengatakan "masih ada cinta" di antara dirinya dan Jennie. Dirinya pun merasa sedih karena harus menghancurkan keluarga itu ketika dia mengajukan gugatan cerai pada Maret 2012 setelah 11 tahun menikah.



Perceraian mereka dirampungkan pada Juni 2013, dengan pasangan tersebut sepakat untuk membagi hak asuh anak. "Kami menjalani kehidupan yang sangat baik," ujar aktor Can't Hardly Wait itu tentang pernikahan mereka. "Sering kali tidak mudah bagi kami berdua. Kalau dipikir-pikir lagi, saya merasa kami adalah dua orang tua yang sangat peduli, dan apapun gesekan yang muncul adalah karena kami benar-benar peduli dengan anak-anak kami."



SOFWA NAJLA TSABITA SUNANTO