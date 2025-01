Keluar dari JKT48, Akun Medsos Nabilah Dinonaktifkan Manajemen

Tempo. co, Jakarta -Terhitung 31 Oktober 2017, Nabilah Ratna Ayu Azalia yang tergabung dalam tim JKT48 resmi mengundurkan diri. Kesehatan menjadi alasan utama pengunduran dirinya dari girlband tersebut. Baca: Bikin Kaget, Nabilah Mundur dari JKT48

Pada akun twitternya @nabilahJKT48, Ia berkicau, “Jangan lupain aku ya, namaku Nabilah aku si cerewet, let’s have fun together!” tulisnya pada 31 Oktober 2017 pukul 10.37 WIB.

Pada akun baru tersebut, Nabilah langsung mengirimkan tweet pertamanya pukul 14.33 WIB. “Bismillah.. hello my new journey,” tulisnya dengan emoji tersenyum bahagia.