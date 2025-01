Keluarga Demi Moore Bersorak Rayakan Kemenangan Perdana di Golden Globes

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris kawakan Hollywood, Demi Moore, yang kini berusia 62 tahun akhirnya meraih Golden Globes pertamanya pada malam penghargaan di Beverly Hills, California, pada 5 Januari. Ia menang dalam kategori Best Actress in a Motion Picture - Musical or Comedy Golden Globe Awards 2025 lewat perannya di film horor The Substance (2024).

Momen Heboh Keluarga Demi Moore Sambut Kemenangan

Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh Moore, tapi juga oleh keluarga dan teman-temannya yang berkumpul menyaksikan siaran langsung penghargaan tersebut. Momen itu diabadikan dalam sebuah video yang diunggah di Instagram oleh sahabat Moore—Amanda De Cadenet dan Eric Buterbaugh, serta ketiga putrinya, Rumer (36), Scout (33), dan Tallulah (30).