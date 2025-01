Kembali ke Pelukan Justin Bieber, Selena Gomez Makin Sehat

Sumber tersebut juga mengatakan, saat Selena berkencan dengan The Weeknd, pria yang bernama asli Abel Tesfaye, kesehatan Selena memainkan pengaruh yang besar dalam kebahagiaannya. Hubungan Selena dan The Weeknd menjadi sulit karena mereka berdua banyak bekerja dan terpaksa bepergian untuk saling bertemu atau sekedar menemaninya berkeliling. Selena juga sering menemani The Weeknd dalam tur dunia di waktu sebelumnya. Selena Gomez sering terlihat tertawa lepas saat menghabiskan akhir pekan bersama Justin Bieber. Belum lama kisah cinta Selena Gomez kandas dengan penyani The Weeknd. twitter.com



Hal yang melelahkan itu ternyata tak ditemukan saat Selena kembali menjalin hubungan dengan Justin Bieber. Sumber itu juga menyebut, setelah kembali menjalin hubungan dengan Justin, kesehatan Selena secara drastis membaik.



Meskipun hubungan Selena dengan Justin sempat kacau di masa lalu, saat ini mungkin menjadi waktu yang terbaik bagi Selena dan Justin. "Kembalinya Selena dan Justin menjadi lebih baik karena waktunya tepat," lanjut sumber tersebut. Selena bekerja lebih sedikit dan saat ini ia tinggal dekat dengan tempat Justin di Los Angeles, Amerika Serikat.