Kezia Karamoy dan Suami Kompak Perkenalkan Putra Pertama Mereka

Baru-baru ini, Kezia Karamoy menunjukkan dirinya telah melahirkan. Hal ini diketahui melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Adik Angel Karamoy tersebut mengunggah screenshot video yang diunggah di akun YouTube channel dengan judul Love At First Sight VLOG 019 pada Senin, 6 November 2017.



Video berdurasi 2 menit 44 detik yang diunggah pada Minggu, 5 November 2017 tersebut, berisikan momen saat Kezia Karamoy akan melahirkan. Sang suami juga tampak menemani Kezia di rumah sakit.



Kezia akhirya melahirkan sang jabang bayi berjenis kelamin laki-laki yang di beri nama El."Hello world.. My name is Alfredo Elfata Narang and you can call me El," tulis Kezia Karamoy di kolom keterangan akun Youtube-nya.