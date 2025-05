TEMPO.CO, Los Angeles - Khloe Kardashian, 31 tahun, dan suaminya yang merupakan pemain basket, Lamar Odom, 35 tahun, membatalkan perceraian mereka, Rabu, 21 Oktober 2015, sepekan setelah sang atlet pingsan dan koma di Las Vegas, Amerika Serikat.



Seperti dilansir TMZ.com, majalah People, dan saluran televisi E! yang menayangkan acara Keeping Up with the Kardashians, pengacara Khloe Kardashian meminta hakim Los Angeles membatalkan permohonan cerai yang ditandatangani kedua pihak pada awal tahun ini. Proses perceraian itu tinggal menunggu persetujuan akhir.



Khloe Kardashian dan Lamar Odom berpisah pada 2013 setelah empat tahun menikah. Namun Khloe Kardashian selalu hadir menemani Lamar Odom di rumah sakit setelah pria itu ditemukan tak sadarkan diri di sebuah rumah bordil di Nevada, pekan lalu.



"Ini adalah waktu yang sulit bagi Lamar dan Khloe, dan yang paling bijaksana saat ini adalah menahan diri dan tidak melakukan sesuatu yang berdampak besar," ucap sumber anonim kepada People. "Jadi itulah yang dia lakukan."



Khloe Kardashian di laman resminya pada Selasa kemarin menuturkan kondisi Lamar Odom mulai membaik. Ia berterima kasih kepada teman dan staf rumah sakit atas dukungan dan perhatian mereka selama apa yang dia sebut sebagai pekan yang "sangat sulit".



Pekan lalu, Lamar Odom terlihat suram setelah beberapa hari dalam kondisi koma menyusul serangan stroke saat berada di sebuah rumah bordil di Las Vegas. Otoritas setempat menyatakan Lamar Odom menggunakan kokain dan suplemen herbal Viagra.



Lamar Odom pada Senin lalu dipindahkan dari Las Vegas ke rumah sakit di Los Angeles menggunakan helikopter, seperti dilansir kantor berita Reuters.



ANTARA