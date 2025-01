Kiat Gisella Anastasia Menjaga Tubuh Saat Drop

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi sekaligus aktris Gisella Anastasia memilih mengkonsumsi jamu kala kondisi tubuhnya tak bugar. Aktivitasnya sebagai seorang penyanyi, ibu, dan istri menuntutnya tetap tampil optimal dan profesional.



“Bagaimanapun, harus profesional, the show must go on. Biasanya aku minum jamu, obat-obatan herbal untuk aman dulu," tutur Gisella dalam sebuah acara peluncuran suplemen di Jakarta, Kamis, 26 Oktober 2017.