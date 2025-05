Konser 6 Agustus, Peabo Bryson Akan Duet dengan Raisa

TEMPO.CO, Jakarta - Raisa mendapat kesempatan emas untuk berduet dengan penyanyi legendaris Peabo Bryson dalam konsernya pada 6 Agustus mendatang.



Raisa berduet dengan Peabo Bryson untuk lagu-lagu hit-nya, yakni “Beauty and the Beast” dan “A Whole New World."



"Beauty and the Beast merupakan salah satu lagu favorit sepanjang masa buat saya," kata Raisa, mengutarakan rasa bahagia karena bisa berduet dengan Bryson. "Dia penyanyi luar biasa! A true legend.... Mudah-mudahan aku punya karier yang panjang seperti Peabo Bryson," imbuh Raisa.



Peabo Bryson, yang memenangkan Grammy Awards tahun 1992 untuk lagu tersebut bersama Celine Dion, melontarkan pujiannya terhadap Raisa. “Saya banyak dengar tentang Raisa. Dia penyanyi berbakat dan saya menikmati suaranya. Saya sempat melihat penampilannya di Internet dan saya tidak sabar untuk berduet dengannya,” tuturnya.



Penyanyi dan penulis lagu pemenang Grammy Awards Peabo Bryson akan tampil dalam konser di Jakarta untuk merayakan 40 tahun kariernya. Konser tersebut dilaksanakan pada Sabtu, 6 Agustus 2016 di The Hall Senayan City, dan tiket mulai dijual pada 24 Juni.



Promotor konser Hendy Liem memilih Raisa setelah terpukau dengan cover "Beauty and the Beast" yang dinyanyikan gadis itu di YouTube. Tiket konser dijual dalam rentang harga Rp 950 ribu hingga Rp 3.450.000.



