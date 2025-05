Krisdayanti dan Aurel Berpelukan, Ada Pria Banjir Pujian

TEMPO.CO, Jakarta - Krisdayanti akhirnya bisa bernafas lega. Salah satu diva Indonesia ini menggunggah foto kebersamaannya bareng dua anak kandungnya, Aurel dan Azriel Hermansyah, serta suaminya Raul Lemos. Dalam foto itu ada juga mantan suami KD, Anang Hermansyah, bersama istri barunya, Ashanty,



KD, panggilan pop Krisdayanti, mengunggah foto kebersamaan dua keluarga tersebut setelah munculnya perseteruan yang cukup ramai antara KD dan Aurel belum lama ini.



Pada Kamis, 10 September 2015, melalui akun @krisdayanti menulis, "We pray we play we love We fight family we live,this family believes the power of happy. Alhamdulillah Terimakasih Atas dukungan, doa & perhatiannnya kpd keluarga kami."



Unggahan foto ini langsung mendapat komentar dari netizen. Beberapa di antaranya memuji sikap Anang Hermansyah, mantan suami KD, panggilan Krisdayanti yang dianggap punya peran besar untuk mendamaikan perseteruan ini. Dari akun @wrahayu17, "Luar biasa mas anang, baik banget."



Selanjutnya, @nandiaasti, "Mas Anang baik banget, sukses ya mas Anang."



Kemudian akun @saputraanastasia, "Seneng liatnyaaa. Mas Anang suami dan ayah yang baik bisa bikin damai dan satukan perseteruan ini."



Atau akun @qieks, "Hati pipi Anang memang seluas samudra." Lalu r@izkarrd mengomentari, "Ya Allah om anang itu baik sekali hatinyaaaa."



Sementara akun @ellen_lovenanospraymci, "Anang punya hati yg luar biasa.. proud of you.."



HADRIANI P.

