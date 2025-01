Kylie Jenner dan Kendall Jenner Kencan Ganda Bareng Pacar

TEMPO.CO, Los Angeles - Kakak beradik Kendall Jenner dan Kylie Jenner, memang dekat dengan satu sama lain. Meski terlihat suka kerap adu mulut di "Keeping Up with the Kardashians", keduanya terbilang kompak, saling mendukung satu sama lain.



Kekompakan tersebut terlihat ketika mereka melakukan kencan ganda di Hollywood Horror Nights, Universal Studio, Minggu 15 Oktober 2017. Kylie mengajak Travis Scott yang merupakan ayah dari bayi yang dikandungnya sementara sang kakak mengajak pria yang dirumorkan menjadi kekasihnya, pebasket Blake Griffin.



"Kylie dan Kendall terlihat sama-sama manis dan dekat dengan pacarmya. sama-sama manis dan nempel dengan pacar mereka," ujar seorang sumber kepada US Weekly. "Dua pasangan itu selalu bergandengan dan berpelukan dengan satu sama lain."



Menurut sumber tersebut, Kylie dan Travis lebih terlihat mesra jika dibandingkan Kendall dan Blake. Mereka selalu asyik berciuman dan Kylie juga terus menggelayut manja pada sang kekasih.



Saat itu, Kylie mengenakan hoodie kedodoran yang menyembunyikan perutnya. Sumber tersebut juga mengatakan kalau Travis dan Blake juga tampak akur meski punya profesi dan lingkup pertemanan berbeda.



Saat keluar dari taman yang menyeramkan itu, Kylie dan Kendall menenteng milkshake sambil mengobrol.



US Weekly | ALIA