Lagu Havana Camila Cabello Rajai Puncak Tangga Lagu Inggris

TEMPO.CO , London - Penyanyi Amerika Serikat kelahiran Kuba Camila Cabello sukses menempati posisi pertama tangga lagu Inggris lewat lagunya yang berjudul Havana setelah bertengger selama 13 minggu. Selama Tiga minggu terakhir, pertarungan musik yang sengit sempat membuat Camila Cabello frustrasi karena tak beranjak di posisi kedua pada Jumat lalu, 3 November 2017. Lagu milik penyanyi berusia 20 tahun itu perlahan naik peringkat dan menggeser single Rockstar milik Post Malone dari posisi puncak. Baca: Hengkang dari Fifth Harmony Camila Cabello Tetap Berprestasi



Lagu yang menampilkan Young Thug ini adalah hit solo teratas pertamanya di Inggris, mengalahkan peringkat terbaik sebelumnya, Work From Home yang berada di posisi kedua tahun lalu, saat dia masih menjadi anggota Fifth Harmony. Camila Cabello tengah bersama orang-orang terdekatnya saat kabar baik itu datang. "Kami semua jadi gila," katanya kepada Official Charts Company, Kamis, 8 November 2017.



Camila Cabello dan keluarganya pun gembira dan merayakan keberhasilan lagunya menembus posisi teratas. ”Anda harus merayakan hal-hal seperti ini karena Anda tidak pernah tahu apakah itu akan terjadi lagi,” katanya. Ibunda Camila pun menjerit kegirangan. Meski ayahnya tidak menjerit, tapi kata Camila, "Ada pelukan dan jeritan kecil maskulin."