Madonna dan Elton John Berdamai setelah Berseteru Puluhan Tahun

John, bagi Madonna, membantu dia memahami bahwa tidak apa-apa menjadi berbeda karena saar itu ia selalu merasa tumbuh sebagai outsider. Namun, ia juga tidak melupakan ucapan menyakitkan dari pembuat lagu hit Your Song itu. "Selama beberapa dekade, saya sakit hati mengetahui bahwa seseorang yang sangat saya kagumi mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap saya di depan umum sebagai seorang artis," tulis dia.

Dilansir dari Daily Mail , perseteruan Madonna dan John berawal pada 2002 ketika Sir Elton menyebut lagu Madonna "Die Another Day" sebagai lagu Bond terburuk yang pernah ada. Ketegangan semakin meningkat ketika pada 2004 di Q Awards, ketika John memenangkan Penghargaan Penulis Lagu Klasik dan Madonna dinominasikan untuk Penampilan Langsung Terbaik. Ketika menerima penghargaan di panggung, John mengatakan, "Madonna, penampilan langsung terbaik? Persetan.' Sejak kapan lip-sync menjadi hal yang biasa?"

Sebelum upacara itu, John mengatakan bahwa Madonna tidak memiliki peluang sedikit pun menang melawan lagunya, "Hello Hello", untuk film animasi, Gnomeo & Juliet.

Pada 2019, John mengungkap perseteruannya dengan Madonna dalam memoar Me. Kata dia, dulu mengolok-olok [Madonna] karena melakukan lip-sync di atas panggung karena dia menjelek-jelekkan Gaga di acara bincang-bincang Amerika.

"Aku tahu bahwa singel Gaga 'Born This Way' benar-benar terdengar mirip dengan 'Express Yourself', tetapi aku tidak mengerti mengapa dia begitu tidak ramah dan jahat tentang hal itu, alih-alih menganggapnya sebagai pujian... terutama ketika dia mengaku sebagai pembela wanita," kata dia.