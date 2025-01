Meghan Markle-Pangeran Harry Siapkan Kesepakatan Pranikah

TEMPO.CO, London - Menjelang pernikahan, laporan terbaru mengungkapkan jika Pangeran Harry dan Meghan Markle sedang mempersiapkan kesepakatan pranikah. Beberapa sumber mengatakan kepada Life & Style bahwa Ratu Elizabeth II mendorong mantan bintang serial "Suits" untuk menandatangani sebuah surat pranikah. Seorang sumber mengatakan bahwa Meghan terluka, jika hadir di pikiran Ratu kalau dirinya memiliki motif tersembunyi untuk menikahi Pangeran Harry.



Namun, seorang sumber meyakinkan bahwa Harry akan melakukan segalanya untuk melindungi Meghan. "Harry mencintai Meghan dan akan melakukan sesuatu untuknya," klaim sumber tersebut.



Meski isu tersebut terungkap tapi Meghan tetap tersenyum saat menghadiri makan siang pra-Natal Ratu di Istana Buckingham pada hari Rabu, 20 Desember. Dengan memakai riasan minimal, kecantikan wanita berambut cokelat tampak menakjubkan dengan gaun Self Portrait hitam. Sementara Harry berada di kursi pengemudi, di samping Meghan. Anggota kerajaan berusia 33 tahun itu terlihat rapi mengenakan jas hitam di atas kemeja putih.



Pasangan tersebut terlihat bergabung dengan Pangeran William dan Kate Middleton. Duke dan Duchess of Cambridge juga terlihat tersenyum lebar saat tiba di pesta. Kate terlihat cerah dan cantik meski sedang hamil, ia memilih mantel hitam dan anting-antingnya sendiri.



Menjelang pernikahannya dengan Pangeran Harry, Meghan terus terikat dengan keluarga kerajaan. Sebelumnya dilaporkan bahwa Meghan dan Harry diharapkan tinggal di rumah negara William and Kate, Anmer Hall di Norfolk, selama liburan. Dilaporkan bahwa Meghan berharap bisa memiliki waktu berkualitas dengan Pangeran George dan Putri Charlotte 2 tahun.



William sebelumnya mengungkapkan kebahagiaannya atas pertunangan saudaranya dengan Meghan Markle. "Kami sangat senang, senang untuk mereka berdua," kata William. "Kami mengharapkan semua kebahagiaan di saat yang sangat mengasyikkan ini. Secara pribadi, saya sangat senang dan dia menjauh dari lemari es saya, dan berhenti menghabiskan makanan saya, yang telah dia lakukan selama beberapa tahun terakhir!"



Aceshowbiz | ALIA