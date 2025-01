Michael J. Fox, Bono, dan Denzel Washington Dianugerahi Medal of Freedom dari Joe Biden

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joe Biden menganugerahkan penghargaan tertinggi warga sipil Amerika Serikat, Presidential Medal of Freedom, kepada 19 tokoh. Penghargaan tersebut diserahkan di Gedung Putih pada Sabtu, 4 Januari lalu atas kontribusi luar biasa di bidang seni, kemanusiaan, hingga advokasi kesehatan. Beberapa nama besar dari Hollywood, seperti Michael J. Fox, Bono, dan Denzel Washington turut menjadi penerima.

Baca juga: Michael J. Fox Bertahan 30 Tahun Bersama Penyakit Parkinson Penghargaan Tertinggi Warga Sipil Amerika Serikat Presidential Medal of Freedom diberikan kepada individu-individu yang telah memberikan kontribusi luar biasa terhadap kesejahteraan, nilai-nilai, atau keamanan Amerika Serikat, perdamaian dunia, atau upaya penting lainnya dalam bidang sosial, publik, atau privat, menurut pernyataan Gedung Putih. "Presiden Biden percaya bahwa pemimpin besar menjaga keyakinan, memberi peluang yang adil bagi semua orang, dan mengutamakan moralitas di atas segalanya," ujar pernyataan yang dilansir dari laman White House.

Menurut Gedung Putih, 19 penerima medali tahun ini adalah individu yang telah membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. "Mereka adalah pemimpin yang baik karena mereka adalah orang-orang yang baik, dengan kontribusi luar biasa bagi negara dan dunia," ungkap pernyataan itu.

Presiden AS Joe Biden memeluk aktor Denzel Washington, saat memberikan Presidential Medal of Freedom dalam sebuah upacara di Ruang Timur Gedung Putih, di Washington, AS, 4 Januari 2025. REUTERS/Ken Cedeno Michael J. Fox Dipapah Joe Biden Saat Terima Penghargaan Upacara penghargaan di Gedung Putih itu menjadi momen penyerahan medali kepada sejumlah nama besar dari berbagai bidang. Dari dunia seni peran, aktor Denzel Washington dan Michael J. Fox turut menjadi penerima. Dilansir dari Entertainment Weekly, Washington, yang dikenal melalui film seperti Training Day (2001) dan Malcolm X (1992), sebelumnya dijadwalkan menerima penghargaan ini pada 2022, tapi batal hadir karena terinfeksi COVID-19. Janji Presiden Biden untuk menyerahkan penghargaan itu akhirnya terpenuhi pada upacara kali ini.

Michael J. Fox, yang melejit lewat perannya dalam Back to the Future (1985), turut mendapatkan penghargaan atas kontribusinya dalam advokasi dan penelitian penyakit Parkinson. Fox, yang didiagnosis menderita parkinson pada usia 29 tahun, telah menggalang dana lebih dari 1 miliar US dolar untuk penelitian penyakit tersebut melalui Michael J. Fox Foundation.

Hal mengharukan terjadi kala medali itu hendak dikalungkan Biden di leher Michael J. Fox. Penyakit parkinsonnya membuat tubuhnya seolah mau jatuh dan tertatih-tatih. Dalam video yang dibagikan, Biden turut memegang tubuh Michael J. Fox agar stabil sebelum mengalungkan medali.

Di bidang mode, Anna Wintour, pemimpin redaksi Vogue yang menjadi ikon industri fesyen, juga masuk dalam daftar penerima medali. Bersama Wintour, perancang busana Ralph Lauren turut dianugerahi penghargaan tersebut. Penghormatan untuk Bono Presiden AS Joe Biden memberikan Presidential Medal of Freedom kepada penyanyi Bono di Ruang Timur Gedung Putih, di Washington, AS, 4 Januari 2025. REUTERS/Ken Cedeno

Selain tokoh seni dan budaya, penerima medali juga datang dari berbagai latar belakang. Chef Jose Andres, yang dikenal melalui upaya kemanusiaannya dalam memberi makan korban bencana melalui organisasi World Central Kitchen, menjadi salah satu penerima. Begitu pula dengan Bono, vokalis U2, yang mendapat penghargaan atas advokasi panjangnya dalam isu kemiskinan dan kesehatan global.

Penerima penghargaan lainnya yakni Jane Goodall, ahli primata dan konservasionis, mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, komunikator sains Bill Nye, investor George Soros, Tim Gill, seorang aktivis LGBT, serta George Stevens Jr., seorang penulis dan sutradara yang mendirikan American Film Institute. Di bidang olahraga, legenda NBA Magic Johnson dan pesepakbola internasional Lionel Messi juga mendapat kehormatan. Namun, Messi tidak hadir dalam acara tersebut karena alasan jadwal yang berbenturan.

Selain itu, penghargaan juga diberikan secara anumerta kepada tokoh-tokoh seperti Fannie Lou Hamer, seorang aktivis hak-hak sipil; Ash Carter, mantan Menteri Pertahanan; serta Robert F. Kennedy, mantan Jaksa Agung dan senator Amerika Serikat. Senator Mitt Romney turut hadir untuk menerima penghargaan bagi ayahnya, George Romney, mantan gubernur Michigan dan Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan.