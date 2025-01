Miley Cyrus dan Liam Hemsworth Diam-diam Telah Menikah?

TEMPO.CO, Los Angeles - Setelah kembali bersama tahun lalu, pasangan Miley Cyrus dan Liam Hemsworth tak pernah menyebutkan waktu pernikahan. Kabarnya, mereka sudah menikah secara diam-diam.



Menurut majalah NW Australia (seperti dikutip oleh The Daily Mail), penyanyi berusia 24 tahun dan pria Australia berusia 27 tahun itu telah menikah enam bulan yang lalu, yakni April 2017.



Seorang sumber anonim mengungkapkan, "Ini adalah upacara yang sangat intim di rumah mereka di Malibu. Saya diberitahu hanya segelintir orang yang ada di sana dan tak ada yang tahu. "Miley dan Liam belum benar-benar tidak ingin mempublikasikan hal ini ke publik. "



Miley dan Liam sudah beberapa kali memicu spekulasi bahwa mereka sudah menikah. Ketika adik laki-laki Chris Hemsworth terlihat mengenakan cincin di jari manisnya, banyak yang menilai bahwa itu cincin kawin.



Sebuah sumber baru-baru ini mengatakan kepada OK!, "Miley benar-benar sedang bahagia. Dia dan Liam sudah menikah, tidak bisa menggambarkan seberapa besar cinta yang mereka miliki satu sama lain dan mereka tahu mereka ingin menghabiskan sisa hidup mereka bersama-sama."



Awal bulan ini, pasangan ini juga memamerkan cincin yang serasi saat mereka melangkah keluar dari Tybee Island di Georgia, sehabis menonton film yang mereka mainkan, The Last Song pada 2010.



Namun, Miley baru-baru ini mengatakan kepada The Sun bahwa dia belum siap menjadi istri. "Saya tidak membayangkan pernikahan, saya berumur 24 tahun. Saya harap saya bisa melakukan banyak hal sebelum menikah, " katanya.



Miley Cyrus dan Liam Hemsworth mulai berkencan pada 2010 setelah bertemu di lokasi The Last Song. Mereka bertunangan pada 2012, tapi berpisah tahun ini. Pada Januari 2016, terungkap bahwa mereka kembali bersama.



ACESHOWBIZ | ALIA