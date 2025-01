Momen Lucu Fedi Nuril dan Nicholas Saputra Tanggapi Netizen Malaysia

Rupanya cuitan itu dibaca oleh Fedi Nuril. Bintang film Surga yang Tak Dirindukan itu sampai terkejut. "Oh, my god! Gelar itu bahkan sudah sampai Malaysia," tulis Fedi Nuril di X pada Jumat, 24 Januari 2025.



Pengguna X lainnya lalu iseng menjodohkannya dengan Fedi Nuril, kemudian @jjhwonu menjawab, "Dengan lapang dada menolak. Maaf ya bang @realfedinuril i only want Nicholas Saputra (Aku hanya mau Nicholas Saputra)," tulisnya.



Tidak merasa keberatan, Fedi Nuril justru me-mention akun X milik Nicholas Saputra. "Hai, @nicsap seseorang ada yang mau denganmu," tulis Fedi Nuril dalam Bahasa Inggris.



Akun @jjhwonu juga tidak menyangka candaannya itu ditanggapi oleh Fedi Nuril. "Fedi Nuril reply tweet pun i dah shaking, apetah lagi Nicholas Saputra. terkeluar jantung aku nanti (Fedi Nuril balas cuitan aja aku sudah gemetar, apalagi Nicholas Saputra, keluar jantungku nanti)," tulisnya.



Nicholas Saputra Jadi Ingin ke Malaysia





Setelah namanya ramai disebut-sebut, Nicholas Saputra akhirnya muncul. Aktor tersebut membalas cuitan @jjhwonu yang mengaku berani menghadapi ibu-ibu di Indonesia demi Nicholas Saputra. "Suka banget sama semangatnya! Oke, saya datang ke KL," tulis Nicholas Saputra di X pada Sabtu, 25 Januari 2025.



Dalam 5 jam, balasan Nicholas Saputra itu telah dilihat lebih dari 1,9 juta orang. Akun @jjhwonu bahkan mengabadikannya dan menjadikan cuitan Nicholas Saputra itu sebagai foto header X pribadinya. Ia ingin memasakkan nasi lemak untuk Nicholas Saputra jika benar akan datang ke Kuala Lumpur.



"Fedi Nuril i belanja makan nasi lemak, tapi Nicholas Saputra i MASAK untuk dia nasi lemak dengan penuh kasih sayang. see the difference? yes (Fedi Nuril saya belikan nasi lemak, tapi Nicholas Saputra saya masak nasi lemak untuk dia dengan penuh kasih sayang. Lihat bedanya? iya)," tulisnya.



Fedi Nuril kembali membalasnya. Aktor 42 tahun itu ikut meladeninya dan seolah mengerti Nicholas Saputra memiliki banyak penggemar perempuan. "Saya sungguh melihat perbedaannya. Kalau saya perempuan, saya juga akan masak nasi lemak dan nasi kandar dengan penuh cinta untuk @nicsap," tulisnya.