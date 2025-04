Monako Kota Termahal di Dunia 2025

Monako berada di posisi teratas, dengan harga apartemen sebesar ini lebih dari $38.800 atau Rp 653 juta per meter persegi. Di Indonesia, harga per meter itu bisa dapat rumah sederhana di pinggiran kota besar. Tapi biaya apartemen yang tinggi ini tidak mengherankan mengingat Monaco dikenal karena penduduknya yang kaya. Sekitar 40 persen dari mereka yang tinggal di sana dianggap sebagai miliarder. Rata-rata penduduk Monako memiliki kekayaan di atas 20 juta dolar.

Tak ada yang mengejutkan karena kota-kota ini juga ada dalam daftar tahun-tahun sebelumnya. Firma tersebut membuat peringkat daftar ini berdasarkan harga rata-rata per meter persegi apartemen utama seluas 100 hingga 200 meter persegi.

Di posisi berikutnya adalah New York, Amerika Serikat. Harga rata-rata apartemen utama sebesar $27.500 atau Rp 463 juta per meter persegi. Kota New York juga menduduki peringkat teratas sebagai kota terkaya di dunia, mengingat kota ini dihuni oleh sekitar 384.500 orang kaya.

Hong Kong Posisi Ketiga

Hong Kong menempati posisi ketiga. Harga rata-rata apartemen di sana $26.300 atau Rp 443 juta per meter persegi. Selain Hong Kong, kota di Asia yang masuk 20 kota termahal adalah Singapura dan Tokyo, masing-masing di posisi 11 dan 16.