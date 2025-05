Nikita Mirzani Vs Julia Perez, Posting Niki Dihujat Netizen

TEMPO.CO, Jakarta – Posting-an Nikita Mirzani di akun Instagram-nya, @nikitamirzanimawardi, seolah-olah menanggapi permintaan maaf Julia Perez. Meskipun tidak menyebutkan nama, tapi dari kalimat yang ditulisnya seolah-olah menuju kepada Jupe. Dalam posting-an tersebut Nikita menuliskan apa yang dituduhkan Jupe tidak hanya menyakiti dia, tapi juga menyakiti anak-anak dan keluarganya.



"Mungkin anda sekarang meminta maaf atas emosi yang sudah terjadi, namun disini bukan hanya saya yg tersakiti namun ada kedua buah hati saya yg tdk tau apa2 mreka juga dihujat oleh jutaan masyarakat indonesia, keluarga besar Saya, sahabat2 Saya Dan manager Saya, apa anda tidak pernah berfikir bahwa saya juga punya org2 Yg Saya cintain Dan sayangin” tulis Nikita.



Dalam kolom komentar, posting-an Nikita berhasil membuat beberapa netizen mendukung dan menyemangati janda dua anak ini. "Suka banget ama lo@nikitamirzanmawardi always be your self," tulis salah satu akun netizen.



“Sabar ka niki,” tulis netizen lain.



“Lovefull buat ka@nikitamirzanmawardi semangaaat kaka sexy and kece????????????????????????,” tulis salah satu akun netizen.



Selain dukungan, ada pula cacian yang diterima ibu dua anak itu lewat posting-an tersebut. Beberapa netizen malah mencibir Nikita. Khususnya, saat dia menuliskan soal anak dan keluarganya yang ikut tersakiti.



Seperti salah satu akun netizen mengatakan Nikita terlalu berlebihan menanggapi perseteruannya dengan Jupe.



“Ya elah,,,,, ga usah berlebihan napa mba, kalo masalah ngejaga perasaan anak, keluarga dll,,,#ko kaya telat ya, kalo mau ngejaga perasaan harusnya sikap yg kemarin2 lebih d jaga, gimana kalo anak mbanya liat emaknya lewat sosmed yg d upload mbanya, #pasti lebih miris,,,, lagian juga mba yg satunya dah minta maaf d secara public,, soooo,,, apa lagi,” tulis salah satu netizen di kolom komentar.



Sebelumnya, juga ada beberapa komentar netizen yang menyinggung permasalahan Nikita dengan Nafa Urbach perihal video mesranya dengan Zack Lee. “Kira2 lo mikir ga, anaknya nafa bakal trsakiti sm kelakuan lo yg nyosor ke bapaknya?? mikir ga??” tulis salah satu netizen.



“Baru disakitin krn salah paham aja udah lebay lo, apa kabarnya lo yg suka nyakitin istri orang??” tulis netizen lain. “Lo sndiri ga mikir prasaan nafa sm anaknya! Sadar oii!” tulis salah satu akun netizen.



Bahkan ada beberapa netizen yang malah memuji tindakan Jupe yang berani meminta maaf kepada Nikita secara terbuka di media sosial.



“Jupe udah minta maaf ama lo, ladenin dong. Jupe kan 'katanya' ngatain lo di medsos kan? Trus lo sampe marah2 gitu, nah skrg Jupe udah minta maaf juga sm lo di medsos. Ladenin dong permintaan maafnya Jupe. Ga gampang loh minta maaf sm orang apalagi di medsos yg semua org bisa liat. Hebat ya Jupe, berhati besar :')," tulis netizen.



TABLOIDBINTANG.COM



Baca Juga

Ini Isi Pembicaraan Jokowi dan Prabowo di Hambalang

Demo Anti-Ahok, Ini Harapan Djarot Saiful kepada Demonstran