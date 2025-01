Nugie: Turis Jangan Merusak Kearifan Lokal Warga Danau Sentarum

Nugie berpesan agar pelancong yang datang ke sana tidak berharap banyak, tetapi bersedia menerima banyak dari masyarakat di sana. "Don't expect too much but accept so much," katanya saat ditemui di Lanjak, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat akhir pekan lalu. Saat itu dia akan mengisi acara penutupan Festival Danau Sentarum Betung Kerihun di kota tersebut.



Menerima banyak, artinya bersedia menerima keadaan masyarakat lokal dengan segala kearifan lokal dan tatanan yang ada. Nugie mengaku sudah empat kali datang ke taman nasional tersebut. Ia tahu banyak soal kearifan lokal dan tatanan masyarakat setempat. Taman Nasional Danau Sentarum. Kapuashulukab.go.id