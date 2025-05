Penerimaan Visa on Arrival di Bali Capai Rp 925 miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Penerimaan visa kunjungan (visa on arrival/VoA) atas 1.804.443 wisatawan asing yang datang ke Bali sebesar US$ 66,3 juta atau sekitar Rp 925 miliar selama sembilan bulan periode Januari-September 2015.



"Jumlah penerimaan itu tampaknya berkurang sebagai dampak dari penerapan bebas visa kepada sejumlah negara sahabat, sehingga tidak semua wisatawan mancanegara yang membayar VoA," kata pengamat pariwisata, Made Sudana, di Denpasar Senin, 4 Desember 2015.



Ia mengatakan, hal itu bukan berarti jumlah wisatawan asing yang datang berlibur ke daerah ini berkurang, tetapi sebaliknya bertambah ramai masyarakat internasional yang melakukan perjalanan wisata, hanya saja yang membayar VoA berkurang.



Sesuai catatan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, penerimaan VoA dari turis asing yang datang pada awal tahun rata-rata 10 juta dolar Amerika Serikat perbulan, namun belakangan ini mulai menurun menjadi hanya US$ 6,6 juta (Juni), bulan berikutnya US$ 4,7 juta pada September 2015.



Penerimaan dari sektor pariwisata tersebut, secara keseluruhnya masih cukup tinggi yakni US$ 66,3 juta periode Januari-September 2015, walau pemerintah menerapkan bebas visa kepada sejumlah negara sahabat, karena akan mampu meningkatkan roda perekonomian masyarakat.



