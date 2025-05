Lee Do Hyun Selesaikan Wamil Hari Ini, Tawaran Casting Berdatangan

TEMPO.CO , Jakarta - Aktor Korea Selatan, Lee Do Hyun menyelesaikan tugas wajib militernya. Dilansir dari Soompi , Lee Do Hyun mulai menjalani wajib militernya pada 14 Agustus 2023 dan bertugas selama satu tahun sembilan bulan di Angkatan Udara Republik Korea hingga keluar barak pada Selasa, 13 Mei 2025.

Di Baeksang Arts Awards ke-60 yang berlangsung pada 7 Mei 2024, ia menarik perhatian lantaran tampil mengenakan seragam dan mengucapkan salam yang menyentuh hati. "Ji Yeon, terima kasih," pesan singkat namun tulus itu dianggap sebagai ungkapan kasih sayang di depan publik untuk kekasihnya, Lim Ji Yeon, lawan mainnya di The Glory bersama Song Hye Kyo.



Lee Do Hyun Sudah Mendapat Tawaran Proyek Baru

Agensi yang menaungi Lee Do Hyun, YUEHUA Entertainment Korea menyampaikan bahwa saat ini ia telah menerima sejumlah tawaran casting. “Ia saat ini tengah menerima tawaran casting untuk berbagai drama, film, serta iklan dan pemotretan,” katanya. “Silakan nantikan kegiatannya yang akan datang,” demikian perwakilan dari agensinya melanjutkan.



Pada April lalu, bintang Exhuma itu telah menerima tawaran untuk membintangi drama terbaru yang ditulis oleh duo penulis terkenal, Hong Sisters. Drama ini juga akan menampilkan aktris Go Min Si yang sebelumnya pernah beradu akting dengan Lee Do Hyun. Keterlibatan keduanya pun memunculkan antusiasme tinggi dari para penggemar.



Hubungan dengan Lim Ji Yeon

Ketika Lee Do Hyun kembali menyapa para penggemarnya usai menyelesaikan wajib militernya, perhatian publik tak hanya tertuju pada kariernya, tetapi juga pada momen ia bertemu kembali dengan Lim Ji Yeon. Aktris tersebut diketahui setia menunggu selama masa tugas Lee Do Hyun, yang membuat hubungan mereka kembali menjadi sorotan hangat di kalangan penggemar dan media.



Dilansir dari Allkpop, Keduanya telah menjalin hubungan secara terbuka di hadapan publik sejak sebelum Lee Do Hyun menjalani wajib militernya. Mereka menjalin hubungan sejak bermain di drama The Glory pada 2022. Lim Ji Yeon mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Lee Do Hyun memberikan dampak positif bagi keduanya, termasuk dalam hal pekerjaan. Meskipun mereka sama-sama berkarier sebagai aktor, keduanya sepakat untuk tidak saling mencampuri urusan profesional, sehingga tetap menjaga batas antara kehidupan pribadi dan pekerjaan.



Selama masa tugasnya, Lee tetap mampu menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesionalnya. Ia meninggalkan kesan mendalam melalui sejumlah proyek populer, seperti film Exhuma dan serial Sweet Home yang tayang di Netflix, yang menunjukkan dedikasinya terhadap karier meskipun tengan berada di barak.



Tentang Lee Do Hyun

Lee Do Hyun, yang lahir dengan nama asli Lim Dong Hyun pada 1995. Ia memulai karier aktingnya pada 2017 lewat drama Prison Playbook. Sejak saat itu, ia terus menunjukkan kemampuan aktingnya dan mendapat banyak pujian berkat perannya dalam berbagai serial populer, seperti Sweet Home (2020), Youth of May (2021), dan The Glory (2022), yang semakin mengukuhkan posisinya sebagai aktor berbakat di industri hiburan Korea. Selain itu, Lee Do Hyun juga tampil dalam sejumlah drama populer. Beberapa di antaranya adalah Hotel del Luna (2019), 18 Again (2020), dan The Good Bad Mother (2023).



SOFWA NAJLA TSABITA SUNANTO

Pilihan Editor: Terbuka Tentang Hubungannya dengan Lee Do Hyun, Lim Ji Yeon : Kami Saling Mendukung