Pengacara Justin Baldoni Janji akan Rilis Bukti Pola Intimidasi dan Ancaman Blake Lively

Pengacara Justin Baldoni, Bryan Freedman mengaku memiliki bukti penindasan yang dilakukan Blake Lively terhadap kliennya. Ia menuduh lawan main Justin Baldoni di film It Ends with Us itu menyebarkan informasi yang tidak sesuai kepada media.



"Sangat ironis bahwa Blake Lively menuduh Justin Baldoni menjadikan media sebagai senjata," katanya dalam pernyataan yang diterima People, Selasa, 7 Januari 2025. "Padahal timnya sendiri mengatur serangan kejam ini dengan mengirimkan dokumen yang diedit secara kasar kepada The New York Times bahkan sebelum mengajukan pengaduan."



Menurut Bryan Freedman, semua bukti yang bakal mereka rilis akan menunjukkan pola intimidasi dan ancaman dari Blake Lively untuk mengambil alih film It Ends with Us, di mana Justin Baldoni sebagai sutradaranya.



"Kami akan merilis semua bukti yang akan menunjukkan pola intimidasi dan ancaman untuk mengambil alih film tersebut," ujar Bryan Freedman. "Semua ini tidak akan mengejutkan karena sesuai dengan perilakunya di masa lalu, Blake Lively menggunakan orang lain untuk mengomunikasikan ancaman tersebut dan melakukan intimidasi untuk mendapatkan apa pun yang diinginkannya. Kami memiliki semua bukti dan masih banyak lagi."



The New York Times sebelumnya telah buka suara mengenai permasalahan ini. Danielle Rhoades Ha, juru bicara surat kabar tersebut, menyatakan bahwa artikel yang diterbitkan pada 21 Desember 2024 didasarkan pada ribuan dokumen yang dikutip secara akurat. “Peran organisasi berita independen adalah mengikuti fakta di mana pun fakta itu membawa. Artikel kami didasarkan pada ribuan dokumen asli, termasuk pesan teks dan email, yang dikutip secara akurat,” ujarnya.



