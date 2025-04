Carmen Hearts2Hearts Tenteng Paspor Indonesia, Netizen: Selemah Itu Berkelahi dengan Jadwal Idol

"Paspor selemah itu berkelahi dengan jadwal idol yang harus keliling dunia," tulis akun @m*cra**nje*n di platform X. Komentar lain juga menyinggung rumitnya proses pengurusan visa bagi pemegang paspor Indonesia. "Staff be like: men men minta rekening koran 3 bulan dicap dan rekomendasi bank yak, men fotokopi akta lahir, men fotokopi KTP," tulis @a**a_p**6.

Bahkan, ada yang berspekulasi bahwa dalam jadwal internasional tertentu, Carmen bisa saja tertinggal. “Kan ga lucu Carmen ada schedule di China or AS tapi karena paspornya lemah. Ntar ada announce ‘Carmen can’t participate on China Fansign cause Paspor trouble.’ LMAOO,” tulis @***tori*f.

Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Paspor Indonesia

Beberapa faktor utama menjadi penyebab paspor Indonesia memiliki akses terbatas di tingkat global. Di antaranya seperti; pendapatan nasional yang terbatas, populasi besar dan isu migrasi, hingga hubungan diplomatik yang terbatas. Kelemahan paspor Indonesia ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi idol asal Indonesia seperti Carmen.