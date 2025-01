Perut Taylor Swift Terlihat Buncit Dalam Foto

"Penampakan" perut buncit Taylor Swift itu memicu rumor kalau penyanyi 27 tahun itu sedang hamil. Saat ini dia tengah terlibat hubungan dengan aktor Inggris Joe Alwyn. Rumor ini juga sebagai jawaban Taylor Swift tak terlihat dalam waktu lama.



Baca: Syuting Klip di Toko Kebab, Taylor Swift Hebohkan London



Seorang penggemar memasang gambar di Twitter dengan Taylor yang diambil saat "secret listening session" untuk album barunya Reputation di rumahnya di Rhode Island. Dalam foto tersebut, Taylor Swift mengenakan dress hitam pendek dan perutnya tampak menonjol.



Tapi si penggemar menjelaskan kenapa perut Taylor menonjol. "Dear Taylor, sorry my boob apparently makes you look pregnant,"tulisnya pada caption.



Penggemar lainnya juga berfoto dengan Taylor di pesta tersebut. Foto Taylor di situ sama sekali tidak terlihat hamil. Sementara itu, dua penggemarnya yang berada di sesi tersebut cepat mengklarifikasi soal spekulasi saat seseorang bertanya mengapa mereka berpose dengan tangan di perut Taylor.



"Tolong berhenti membuat isu. Kita hanya memeluknya, tolong hentikan penyebaran rumor itu," kata si penggemar.



Taylor akan seger merilis sebuah lagu baru Gorgeous, dan dalam waktu dekat album keenamnya berjudul Reputation juga dilempar ke pasaran. Lagu ini kabarnya tentang pacarnya Joe Alwyn.



Taylor juga telah memfilmkan sebuah video musik untuk salah satu lagu barunya di London. Dia terlihat sedang syuting video musik di bus bersusun, jembatan Millenium dan di luar toko kebab di London utara. Dia dilaporkan juga mengambil beberapa adegan di sebuah pub lokal.



Kumpulan video musik tersebut dikatakan sebagai tempat yang dikunjungi Taylor Swift saat dia mulai berkencan dengan aktor Inggris tersebut. Seorang sumber yang dekat dengan penyanyi tersebut mengatakan, "Video tersebut menunjukkan Taylor pada suatu malam. Semua lokasi adalah tempat yang pernah dia kunjungi dengan Joe." Album baru Taylor "Reputation" dijadwalkan rilis pada 10 November.



Aceshowbiz | ALIA