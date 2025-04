Prediksi Lokasi Syuting The White Lotus 4

TEMPO.CO , Jakarta - The White Lotus musim ketiga menarik perhatian publik dengan alur cerita, para pemerannya hingga lokasi syutingnya. Setelah Thailand, penggemarnya mulai berspekulasi di mana resor yang penuh skandal itu akan dibuka selanjutnya. Mulai dari Athena, Istanbul hingga Jepang, destinasi yang memungkinkan untuk musim yang baru.

Sutradara dan penulis naskah The White Lotus Mike White sebelumnya menyatakan bahwa dia ingin resor itu dibuka di tujuh benua. Namun baru-baru ini produser eksekutif David Bernad, mengatakan bahwa Mike tidak menyukai cuaca dingin. Berikuti ini beberapa destinasi yang mungkin akan menjadi lokasi syuting The White Lotus musim berikutnya.

Syuting musim 1 dan 2 dilakukan secara eksklusif di resor Four Seasons. Begitu juga musim ketiga di Four Seasons Koh Samui, dan beberapa resor lainnya, termasuk Rosewood Phuket dan dua Anantara Resorts, di Phuket dan Koh Samui. Berdasarkan asumsi Eropa akan menjadi lokasi suting berikutnya, ada 17 properti Four Seasons di benua itu.