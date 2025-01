Profil 9 Member POLARIX, Grup Bentukan Survival Starlight Boys

Selain sebagai penyanyi, Pentor juga seorang aktor dan pernah muncul di drama seperti Love Sea, A Love So Beautiful, dan Love in Translation. Ia menguasai bahasa Thailand, Mandarin, dan Inggris, serta merupakan anggota tertua dalam grup. Saat ini, Pentor kuliah di Shanghai University of International Studies dan berada di bawah naungan agensi Insight Entertainment.



2. Hangyul

Hangyul memiliki nama lahir Lee Han Gyul dan nama Inggris Michael Lee. Dia lahir pada 7 Desember 1999 di Namdong-gu, Incheon, Korea Selatan. Ia merupakan mantan anggota grup IM66 (2017-2019), X1 (2019-2020), dan H&D (2020), serta saat ini menjadi anggota BAE173 di bawah naungan Pocketdol Studio.