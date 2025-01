Profil Glen Powell, Aktor yang Hadir di Golden Globes 2025 Bersama Kedua Orang Tua

TEMPO.CO, Jakarta - Golden Globes 2025 menjadi momen istimewa bagi aktor Glen Powell. Dalam acara yang digelar pada Ahad malam, 5 Januari 2025, di Beverly Hilton Hotel, Los Angeles itu, Powell hadir ditemani kedua orang tuanya—Cyndy Powell, sang ibu, dan Glen Powell Sr., sang ayah. Glen Powell Tampil Serasi Bersama Keluarga Saat melewati karpet merah, ketiganya tampil serasi dalam balutan setelan serba hitam. Glen Powell Sr. mengenakan tuksedo klasik, sementara Cyndy tampil anggun dalam setelan hitam elegan. Powell sendiri tampil memukau dengan blazer beludru hitam, kemeja sutra, dan celana berwarna senada. Dilansir dari ENews, laki-laki berusia 36 tahun itu dinominasikan sebagai Best Actor in a Motion Picture - Musical or Comedy berkat perannya sebagai Gary Johnson dalam film Netflix, Hit Man (2023).

“Ini malam yang besar bagi kami,” ujar Cyndy kepada Zuri Hall dari Live From E! sebelum acara. “Hit Man adalah proyek yang Glen temukan, tulis, dan produksi sendiri. Perjalanan ini panjang, dan kami sangat bangga,” ungkapnya menambahkan. Peran ini merupakan dedikasi Glen dan hasil kolaborasi dengan sutradara Richard Linklater. "Tahun ini terasa tidak nyata. Bisa merayakan ini bersama keluarga adalah pengalaman yang luar biasa," ungkapnya. Bukan Pertama Kali Hadir Bersama Orang Tua Kehadiran Powell bersama keluarganya bukanlah hal baru. Tradisi membawa orang tua ke acara besar sudah lama menjadi ciri khas aktor ini. Sebelumnya pada Mei 2024, saat pemutaran perdana Hit Man di Austin, Texas kedua orang tuanya ikut hadir.

Pada Desember 2024, Powell dan kedua orang tuanya juga menghadiri Fashion Awards di London. Tradisi ini bahkan berlangsung dalam produksi film. Cyndy dan Glen Sr. kerap muncul sebagai figuran di beberapa film Powell, yakni Devotion (2022) dan Anyone But You (2023).

Aktor Glen Powell bersama ayah ibunya. Foto: Instagram. Profil dan Perjalanan Karier Glen Powell Lahir di Austin, Texas, pada 21 Oktober 1988, Glen Thomas Powell Jr. menunjukkan ketertarikan pada dunia seni peran sejak kecil, yang sebagian besar dipengaruhi oleh orang tuanya. Dilansir dari Biography, salah satu pengalaman yang sangat berkesan baginya terjadi saat ia berusia lima tahun. Ketika itu, sang ayah mengajak Glen menonton Jurassic Park, film karya sutradara Steven Spielberg yang meledak di pasaran pada musim panas 1993.

Glen muda sangat terpesona dengan efek visual dalam film tersebut, hingga ia tak berhenti menontonnya berulang kali, baik di bioskop maupun melalui video rumah. Pengalaman tersebut menginspirasi Powell untuk mendalami dunia film lebih jauh. Orang tuanya kemudian mendaftarkannya ke kelas akting dan mendukungnya bergabung dengan program Austin Musical Theater. Di usia muda, ia sudah tampil dalam produksi teater lokal seperti The Music Man dan The Sound of Music. Karier aktingnya dimulai pada 2003 melalui film Spy Kids 3-D: Game Over.

Ia menyelesaikan masa remajanya di Westwood High School, Texas. Setelah lulus pada 2007, Powell melanjutkan pendidikan di University of Texas at Austin, dengan fokus pada jurusan radio, televisi, dan film. Namun, Powell memilih untuk tidak menyelesaikan gelarnya dan memutuskan untuk lebih serius di dunia hiburan.

Di awal kariernya, Glen Powell membangun portofolio dengan peran-peran kecil dalam sejumlah film, seperti Jack & Bobby (2004), Into the West (2005), The Wendell Baker Story (2005), Fast Food Nation (2006), The Great Debaters (2007), dan Without a Trace (2008). Kemudian pada 2012, Powell juga sempat muncul sebagai pemeran figuran di film The Dark Knight Rises karya Christopher Nolan—dilanjutkan dengan Red Wing (2013) dan The Expendables 3 (2014).

Di tahun yang sama, ia juga membintangi Sex Ed (2014) dan Everybody Wants Some!! (2016). Tidak hanya itu, ia turut berperan dalam The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society (2018) dan Set It Up (2018). Perjalanan panjang sebagai aktor figuran akhirnya berbuah manis lewat serial TV Scream Queens (2015-2016) dan film biopik Hidden Figures (2016). Namanya kian bersinar setelah membintangi Top Gun: Maverick (2022) dan Devotion (2022). Proyek terbarunya, Chad Powers, merupakan serial Hulu yang akan dirilis akhir 2025.

