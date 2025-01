Putus, Selena Gomez Masih Pakai Jaket The Weeknd

TEMPO.CO, Los Angeles - Meski dikabarkan sudah putus dari The Weeknd, Selena Gomez terlihat mengenakan jaket milik mantan kekasihnya itu. Selena Gomez memang pernah mengatakan kalau dia sering meminjam baju The Weeknd.



Pada Selasa, 31 Oktober 2017, Selena Gomez keluar rumah mengenderai sepeda menglilingi Studio City-nya di Los Angeles, Amerika Serikat. Selena Gomez mengenakan jaket mantan kekasihnya, The Weeknd. USWeekly



Selena mengenakan jaket yang pernah dikenakan Abel Tesfaye, nama asli The Weeknd. Jaket baggy hijau, merah dan hitam terlihat kedodoran dikenakan penyanyi mungil itu saat dia naik sepeda. Dia memadukannya dengan celana legging hitam dan sepatu kets putih serta rambut cokelatnya yang diikat berantakan.



Pada 3 September 2017 lalu The Weeknd terlihat mengenakan jaket tersebut saat ia berjalan dengan Gomez di New York. Tapi minggu ini dikonfirmasi bahwa pasangan tersebut telah mengakhiri hubungan 10 bulan mereka lantaran jadwal tur yang padat.



Rapper asal Kanada, 27 tahun, telah mendukungnya selama transplantasi ginjal dan pemulihannya selama musim panas. Namun baru-baru ini dia melakukan tur saat Gomez syuting film Woody Allen di New York. Kabarnya, Selena Gomez kembali berpacaran dengan Justin Bieber.



DAILY MAIL | ALIA