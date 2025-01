Raisa Unggah Lagu Sam di Instagram, Sudah Berbadan Dua?

"Sam oleh Jessie Ware adalah salah satu lagu terbaik, lirik cinta paling apa adanya yang pernah ditulis," tulis Raisa, yang kini berstatus istri Hamish Daud.



Raisa mengunggah gambar di Instagram Story sebagai isyarat sedang hamil. Instagram

Meski sekilas unggahan Raisa itu tampak biasa saja, jika diamati baik-baik, lirik lagu itu berbunyi, "Last night I sat inside a bar room and I was thinking 'bout my childhood home. I think I need to talk to mama.'cause I'm about to have child all of my own."