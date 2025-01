Salmafina Ceritakan Awal Pertemuannya dengan Taqy Malik

TEMPO.CO, Jakarta - Salmafina menceritakan awal perkenalannya dengan sang suami, Taqy Malik. Awalnya, Salmafina hanya tahu sosok Taqy dari akun instagram.



"Awalnya cuma kayak, 'Oh ini, followers-nya banyak, oh soleh ya, oh hafiz, terus enggak tau kenapa, kok, tipe gue banget, ya.' Secara dari dulu sukanya sama yang enggak ganteng ganteng banget," kata Salmafina dalam video blog Karin Novilda alias Awkarin.



Dari sekadar melihat unggahan Taqy, Salmafina kemudian penasaran dengan sosok Taqy dan mulai mengunggah suara Taqy saat mengaji di Instagram Story-nya. Meski sudah kerap mengunggah dan mention akun Taqy, putri pengacara Sunan Kalijaga itu tidak mendapat respons apa pun dari Taqy.



Salmafina kemudian berdoa agar dijodohkan dengan Taqy. Dalam doanya, remaja 18 tahun ini minta petunjuk berupa mimpi. Jika memang Taqy adalah jodohnya, dia minta kepada Tuhan agar Taqy hadir di mimpinya.



Ternyata Taqy Malik benar-benar hadir di mimpinya. "Di mimpi itu benar-benar berasa dekat sama Taqy," ujarnya. Dengan penuh keyakinan, Salmafina berusaha lebih dulu menyapa Taqy lewat pesan di Instagram. Tak diduga, pesannya langsung berbalas dan dari sanalah keduanya mulai saling mengenal. "Aku chat assalamualaikum dan itu dibales waalaikumsalam," tuturnya.



