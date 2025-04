Sam Smith Jalan dengan Brandon Flynn

TEMPO.CO, New York - Sam Smith baru-baru ini menunjukkan kemesraannya dengan aktor pemain film 13 Reasons Why, Brandon Flynn. Pasangan itu terlihat bergandengan di New York’s West Village, sebelum akhirnya berciuman. Mereka terlihat nyaman berjalan bersama dan memperlihatkan kemesraannya hanya selang sebulan dari sejak Sam Smith berkata bahwa dirinya sedang tidak berpacaran dengan siapapun.