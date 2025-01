Selena Gomez dan Justin Bieber Hang Out Bareng

TEMPO.CO Jakarta -Justin Bieber dan Selena Gomez bersatu kembali akhir pekan lalu. Mereka berkumpul bersama di rumah Gomez di Studio City, California pada hari Minggu, 22 Oktober 2017.







Dalam beberapa gambar yang didapat oleh TMZ, penyanyi "Come and Get It" terlihat memasuki rumahnya pada hari Minggu malam, sekitar 10 menit kemudian Justin tiba di sana dengan G-Wagon putihnya.



Mereka dilaporkan menghabiskan waktu bersama teman-teman mereka di rumah sampai setidaknya tengah malam. Pacar Selena, The Weeknd, tidak ada di sana karena dia sedang tur, tapi dia dilaporkan sangat mengetahui akan reuni kedua mantan pacar tersebut.



The Weeknd tidak perlu khawatir karena tidak ada yang romantis tentang reuni Selena dan Justin. Keduanya berhubungan baik, ini pertama kalinya mereka berhubungan kembali setelah Selena mengumumkan bahwa dia telah menjalani transplantasi ginjal. Penyanyi "Starboy" itupun tahu bahwa pacarnya tetap berteman dengan Justin.



Sumber mengatakan Justin dan Selena juga berkumpul bersama pekan lalu, namun sumber The Weeknd mengklaim tidak ada pertemuan tatap muka antara keduanya selain kumpul-kumpul akhir pekan.



Justin dan Selena berkencan pada 2011 hingga 2014. Dalam sebuah wawancara untuk majalah W edisi Februari 2016, Selena membuka tentang kepentingan publik dalam hubungan mereka. Selena menjelaskan bahwa dia saat berpacaran dengan Justin masih berusia 18 tahun. Ia menilai dirinya dan Justin terlihat imut saat bersama. "Lalu aku patah hati," kata Selena. "Orang tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan saya benar-benar lelah. Saya peduli kesehatan dan kesejahteraan dia , tapi saya tidak bisa melakukannya lagi. "



Pada bulan November 2015, Justin akhirnya mengungkapkan perasaanya tentang Selena setelah perpisahan mereka. Justin merasa sulit dan merasa tidak tahu apakah dia sebenarnya sudah selesai dengan Selena.



Justin mengatakan Selena adalah teman yang disayanginya. Justin pun tidak akan pernah berhenti mencintai dan menjaga Selena. "Saya tidak berpikir jika Anda mengakhiri sebuah hubungan, Anda harus mengakhiri itu. Kami selalu saling menghormati dan kami masih saling menghormati satu sama lain," kata Justin.



ACCESHOWBIZ | ALIA