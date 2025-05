Selesai Wamil, Lee Do Hyun Beri Kode akan Gelar Fan Meeting

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan Lee Do Hyun menyelesaikan wajib militer atau wamil pada Selasa, 13 Mei 2025. Setelah bertugas bersama Angkatan Udara Republik Korea selama 21 bulan, ia memberikan isyarat bahwa akan segera menggelar fan meeting di sejumlah negara.



Lee Do Hyun menyapa para penggemarnya melalui pesan yang dituliskan di Instagram pribadi pada Rabu, 14 Mei 2025. Ia telah menjalani wamil selama 1 tahun 9 bulan. "Rasanya lama sekali, tapi sekarang sudah berlalu, rasanya cepat sekali berlalu, jadi saya merasa sedikit menyesal. Tetapi! Saya merasa lega karena saya merasa telah melakukan yang terbaik di militer tanpa penyesalan apa pun," tulisnya.



Pria 30 tahun ini mengucapkan terima kasih kepada penggemar yang setia menunggunya dan terus memberikan dukungan. Lee Do Hyun juga menyampaikan rasa terima kasih kepada anggota band Angkatan Udara dan para perwira. "Saya rasa saya dapat menyelesaikan dinas militer saya dengan kenangan yang bahagia dan hati yang baik. Terima kasih banyak," tulisnya.

Isyarat Lee Do Hyun akan Gelar Fan Meeting



Lebih lanjut, Lee Do Hyun mengungkapkan bahwa dirinya sedang mempersiapkan sebuah acara untuk bertemu dengan para penggemarnya. Disebutkan acara ini adalah jadwal pertamanya setelah keluar dari militer "Saat ini saya sedang mempersiapkan tempat di mana saya dapat berkomunikasi langsung dengan penggemar saya untuk berbagi cerita yang sudah lama tidak dapat saya bagikan kepada mereka!" tulisnya.

Rencana acara yang diduga fan meeting ini juga dikonfirmasi oleh staf Lee Do Hyun yang dikelola oleh YUEHUA Entertainment Korea. "Kami berencana untuk bertemu penggemar dari berbagai negara, menciptakan kenangan berharga bersama, dan berbagi cerita yang belum dapat kami bagikan sebelumnya," tulis Instagram @ldh_staff pada Rabu, 14 Mei 2025.

Lee Do Hyun menyampaikan telah bekerja keras untuk mempersiapkan diri agar dapat menunjukkan sisi yang berbeda kepada penggemarnya. "Saya akan sangat berterima kasih jika Anda dapat memeriahkan acaranya sehingga saya dapat membalas sedikit saja cinta yang telah diberikan penggemar kepada kami!" tulis Lee Do Hyun.

Lee Do Hyun mulai menjalani wamil sejak 14 Agustus 2023. Ia memenuhi tugas militernya melalui band militer ROKAF (Angkatan Udara Republik Korea). Seminggu sebelum wamil, Lee Do Hyun sempat mengadakan fan meeting pertamanya pada 5 Agustus 2023. Acara bertajuk 2023 Lee Do Hyun Fan Meeting: Beginning itu berlangsung di Grand Theater Donghae Culture and Arts Center, Seoul, Korea Selatan. Lee Do Hyun Banjir Tawaran Film dan Iklan

Agensi YUEHUA Entertainment Korea menyatakan Lee Do Hyun mendapat banyak tawaran setelah wamil. Saat ini, Lee Do Hyun tengah menerima tawaran casting untuk berbagai drama, film, dan lainnya serta untuk iklan dan pemotretan. Para April lalu, terungkap bahwa Lee Do Hyun menerima tawaran untuk drama mendatang Hong Sisters yang dibintangi Go Min Si.